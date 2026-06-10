Son Mühür- Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere Konak Belediyesi de dahil oldu. Etkinlik kapsamında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocuklarla bir araya geldi. Belediyenin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nden ve ilkokullardan çocuklarla birlikte Boğaziçi Atatürk Parkı’na fidanlar dikildi. Etkinliğe öenmli birçok isim katıldı. Katılımcılar arasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, CHP Konak İlçe Yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve bölge muhtarları yer aldı.

Başkan Mutlu'dan çocuklara hediye!

Miniklerin yaşamlarında ilk kez fidan dikme anlarındaki heyecan gözlerinden okundu. Etkinlik sonunda Başkan Mutlu, tüm çocuklara En İyi Çevre Gönüllüsü madalyası ve içinde on iki çeşit kır çiçeğiyle ladin tohumlarının yer aldığı tohum kartları hediye etti. Boğaziçi Atatürk Parkı’nda özel olarak ayrılan alanda çocukların kendi elleriyle diktiği fıstık çamı ve leylandi fidanlarına can suyu hep birlikte verildi.

“Çocuklarımız kendi elleriyle diktikleri fidanlarla birlikte büyüyecek”

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Mutlu, “Konak’ta sürdürülebilir bir çevre bilincini yaratmak için çocuklarla buluştuğumuz etkinlikler, onların doğaya kendi elleriyle katkı koyması gelecek adına da büyük anlam taşıyor. Çocuklarımız kendi elleriyle diktikleri fidanlarla birlikte büyüyecek. Onların doğayla bağ kurmaları, yaşadıkları çevreyi sahiplenmeleri, sorumluluk ve kentlilik bilinci kazanmalarını her zaman çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.