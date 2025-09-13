Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kilis’teki iki okulun öğrencilerine dağıttı. Şirketin gönüllü çalışanlarının katkısıyla yürütülen proje, hem çevreyi korumayı hem de depremzede çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor.

İleri dönüşüm projesi hayata geçirildi

THY Teknik AŞ’nin başlattığı yenilikçi ileri dönüşüm (upcycling) projesi kapsamında, kullanım dışı uçak koltuğu kumaşları şirketin tekstil atölyelerinde işlenerek okul çantalarına dönüştürüldü. Hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri Kilis’te depremden etkilenen öğrencilere ulaştırıldı.

“Çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlıyoruz”

THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iki yıl önce yaşanan depremlerin tüm toplumda derin izler bıraktığını söyledi. Deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Bolat, “Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projede emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Havacılıkta çevreci uygulamalara öncülük

Uçak bakımında küresel ölçekte saygın bir konuma sahip olan THY Teknik AŞ, çevreci havacılık uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Şirket, uçak parçalarının yeniden değerlendirilmesi, enerji kullanımının optimize edilmesi ve operasyonel atıkların azaltılması gibi girişimlerle havacılık sektörünün daha yeşil bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunuyor.