İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, ABD’nin ateşkes ihlali iddiaları ve bölgesel güvenlik oldu.

İran’dan ABD’ye suçlama!

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili olarak açıklama geldi. Arakçi, görüşmede ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

“ABD’nin tutumu diplomasiye uymuyor”

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik müdahalelerini ise sert sözlerle tepki gösterdi. İran limanları ve ticari gemilere yönelik girişimlerin sürdüğü İran tarafından belirtilirken Arakçi, Touska adlı kargo gemisine yapılan müdahaleyi ise örnek olarak gösterdi.

Arakçi, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını savundu. Arakçi, “ABD’nin çelişkili politikaları diplomasiyle bağdaşmıyor”

Ortak vurgu

Görüşmede iki ülke arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği konusu da gündeme geldi. İran ve Rusya’nın, diplomatik temaslarını sürdürmesi ve ortak girişimlerini artırması konusunda ortak noktada olduğu belirtildi.