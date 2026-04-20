ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ile ilgili ikinci tur beklentisi büyüyor. İkinci tura ilişkin belirsizlik ise sürmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim yeniden artarken, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler, müzakere süreciyle ilgili belirsizliği de beraberinde getirmeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı krizi!

Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından uygulanan abluka hamlesi, bölgedeki tansiyonu yükselten bir başka unsur olarak öne çıkıyor. İran tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hamle sadece askeri değil, ekonomik ve siyasi baskı aracı olarak da kullanılıyor.

Pezeşkiyan’dan sert ifadeler!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan tarafından ABD yönetimi sert sözlerle eleştirilirken, müzakere zemininin güvene dayalı olması gerektiği de vurgulandı. Pezeşkiyan, “Taahhütlere bağlılık, her türlü diyaloğun meşru temelidir. ABD hükümetinin geçmişteki davranışlarına yönelik İran’da derin bir güvensizlik zaten mevcut. Son günlerdeki çelişkili ve yapıcı olmayan tutumları ise bu güvensizliği daha da artırıyor.” ifadelerini kullandı.

İran lideri ayrıca, “Onlar İran’ın teslim olmasını istiyor. Ancak İran halkı zorbalığa boyun eğmez” dedi.