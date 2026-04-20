Son Mühür - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında süren gerilim ve müzakere trafiği küresel gündemdeki yerini koruyor. İran’ın geçen cuma Hürmüz Boğazı’nı açmasının ardından, ABD’nin ablukasını gerekçe göstererek boğazın yeniden kapatıldığını açıklaması tansiyonu yeniden artırdı.

Hürmüz yeniden kapatıldı

İran’ın kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu gelişmenin ateşkes görüşmelerini sekteye uğrattığı değerlendiriliyor.

ABD kargo gemisini vurdu

Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Amerikan ordusunun İran bayraklı bir kargo gemisini vurduğunu duyurdu.

Pakistan: İran görüşmelere katılacak

Tüm bu gelişmelerin ardından İran’ın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Pakistanlı kaynaklar, Tahran yönetiminin görüşmelere katılacağını öne sürdü.

''ABD ile görüşme planlanmıyor''

İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, "Şu aşamada ABD ile ikinci tur müzakere yürütülmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı. Bekayi ayrıca, ABD’nin diplomatik süreci sürdürme konusunda ciddi olmadığını, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini öne sürdü.

Anlaşmaya varılamadı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ve bölgeye yayılan çatışmalar, 8 Nisan’da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle sona ermişti. Bu sürecin ardından taraflar, 11 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak görüşmelerin anlaşma sağlanamadan tamamlandığını açıklamıştı.