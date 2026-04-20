Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, vatandaşlar da “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar?” ve “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla İzmir’de benzin ve motorin fiyatları hangi seviyede?

İzmir akaryakıt fiyatları 20 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL