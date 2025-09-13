Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir operasyon başlattı. "İrtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 72 farklı adreste belediye ve şüphelilere ait iş ve ikamet adreslerinde arama yapıldığı belirtildi.
Gözaltı kararı verilen isimler
Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkanı Hasan Mutlu’nun yanı sıra çeşitli birimlerde görevli personel de bulunuyor. Listede öne çıkan isimler şöyle:
Hasan MUTLU
Bilgehan YAĞCI
Atilla ÖZEN
Hakan BAŞ
Lütfi KADIOĞULLARI
Gündüz KALKAN
Emre ŞAHİN
Mahmut KILIÇ
Hakan SARIKAYDIN
Çetin KOÇ
Arzu DOYRAN
Abdulkadir ÇELİK
Halil İbrahim İLTER
Dilber SARITAŞ
Şener KARAMAN
Mustafa BÜYÜKBAYRAK
Emin SÖNMEZ
Kadir KURT
İlhan AKBAYIR
Serkan SATILMIŞ
Rıdvan ÖZTÜRK
Ahmet TUFAN
Fidan YETİM
Ayhan MUTLU
Hacı SUBAŞI
Mustafa Safa RÜZGAROĞLU
Reşat YANGEL
Erdem BÜYÜKDERE
Rıza CAYUŞOĞLU
Orhan KURTBAY
Yasin SÖNMEZ
Özer KURTOĞLU
Çağla KONAT
Oğulcan KONAT
Özlem TUT (Aranıyor)
Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor)
Ersin BİLAL
Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor)
Melek TOPAL (Aranıyor)
Altan YANGEL (Aranıyor)
Aslan BULUT (Aranıyor)
Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor)
Özkan KANBAY (Aranıyor)
Deniz UYKAN
Mustafa Onur ÖNCÜ
Dilek ÖZYURT (İl dışında)