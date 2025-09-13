Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir operasyon başlattı. "İrtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 72 farklı adreste belediye ve şüphelilere ait iş ve ikamet adreslerinde arama yapıldığı belirtildi.

Gözaltı kararı verilen isimler

Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediye başkanı Hasan Mutlu’nun yanı sıra çeşitli birimlerde görevli personel de bulunuyor. Listede öne çıkan isimler şöyle:

Hasan MUTLU

Bilgehan YAĞCI

Atilla ÖZEN

Hakan BAŞ

Lütfi KADIOĞULLARI

Gündüz KALKAN

Emre ŞAHİN

Mahmut KILIÇ

Hakan SARIKAYDIN

Çetin KOÇ

Arzu DOYRAN

Abdulkadir ÇELİK

Halil İbrahim İLTER

Dilber SARITAŞ

Şener KARAMAN

Mustafa BÜYÜKBAYRAK

Emin SÖNMEZ

Kadir KURT

İlhan AKBAYIR

Serkan SATILMIŞ

Rıdvan ÖZTÜRK

Ahmet TUFAN

Fidan YETİM

Ayhan MUTLU

Hacı SUBAŞI

Mustafa Safa RÜZGAROĞLU

Reşat YANGEL

Erdem BÜYÜKDERE

Rıza CAYUŞOĞLU

Orhan KURTBAY

Yasin SÖNMEZ

Özer KURTOĞLU

Çağla KONAT

Oğulcan KONAT

Özlem TUT (Aranıyor)

Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor)

Ersin BİLAL

Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor)

Melek TOPAL (Aranıyor)

Altan YANGEL (Aranıyor)

Aslan BULUT (Aranıyor)

Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor)

Özkan KANBAY (Aranıyor)

Deniz UYKAN

Mustafa Onur ÖNCÜ

Dilek ÖZYURT (İl dışında)