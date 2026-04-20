ABD Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Trump, sosyal medya hesabı önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası medyayı ve İran yönetimini hedef alan Trump, ABD’nin açık ara önde olduğunu iddia etti.

“İran ağır kayıplar verdi”

Trump tarafından, İran’ın askeri kapasitesine yönelik ciddi kayıplar yaşandığı iddia edildi. İran’ın donanması, hava kuvvetleri ve savunma sistemlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne süren Trump, üst düzey isimlerin hedef alınması konusunu da “rejim değişikliği” olarak değerlendirdi.

“Anlaşma olana kadar kalkmayacak”

İran’a yönelik ekonomik baskının süreceği de Trump tarafından açıkça ifade edildi. Abluka sonucunda İran ekonomisinin ciddi şekilde etkileneceği savunulurken, yüz milyonlarca dolar kayıp yaşadı ileri sürüldü.

Trump, “Bir anlaşma sağlanana kadar bu ablukayı kaldırmayacağız” dedi.

“ABD’nin petrol satışları artıyor”

Önemli açıklamalarda bulunmaya devam eden Trump, İran’a uygulanan yaptırımların dolaylı etkilerine de vurgu yaptı. Ülkenin enerji ihtiyacı sebebiyle ABD’ye yöneldiğini belirten Trump, bu durumun ise ABD ekonomisine olumlu yönde katkı sağladığını ifade etti.

“Sonuç değişmeyecek”

ABD iç siyasetinde kendisine muhalif kesimleri de hedef alan Trump, bazı medya kuruluşlarının ve siyasi çevrelerin İran konusunda kendisine karşı tavır aldığını belirtti. Bunların ise sonuç vermeyeceğini belirtti.