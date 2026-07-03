A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yolculuğunda kayıpsız ilerlemeyi sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, 1'inci Tur C Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda karşılaştığı Bosna Hersek'i ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 82-75 mağlup etti. Zenica’da oynanan zorlu mücadelede parkeden zaferle ayrılan milliler, bu sonuçla gruptaki namağlup liderliğini korudu.

Zenica’da zorlu ilk yarı

Karşılaşmaya ev sahibi Bosna Hersek taraftar desteğiyle hızlı başladı. Ay-yıldızlı ekip hücumda ritim bulmakta zorlanınca ilk periyodu 18-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Bosna Hersek, soyunma odasına 39-34 üstünlükle giden taraf oldu. İlk yarıda millileri en çok zorlayan isim ise pota altında durdurulamayan ve maçı 27 sayıyla tamamlayan Garza oldu.

İkinci yarıda Milli Takım nabızları yükseltti

Üçüncü çeyrekle birlikte milli takım sahaya bambaşka bir enerji koydu. Savunmayı sertleştiren ve hızlı hücumlarla etkili olan 12 Dev Adam, Şehmus Hazer ve Cedi Osman'ın basketleriyle oyuna ortak oldu. Üçüncü periyodu 59-57 önde geçmeyi başaran ay-yıldızlılar, final çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. Takım halinde iyi reaksiyon verdik. Maç genelinde Şehmus Hazer 16, Cedi Osman 15, Alperen Şengün ise 14 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

Son durak İsviçre

Milli takım, Bosna Hersek engelini de kayıpsız geçerek gruptaki liderlik koltuğunu sağlama aldı. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki son randevusu ise kendi evinde olacak. Milliler, 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıkları ara verilmeden başlayacak.

