Turizm amaçlı kiralanan konutlarla ilgili olarak Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı, turizm sektöründe tartışmaları da alevlendirdi. Turizmciler, oteller ve belgeli tesislerin ağır mali yükümlülükler altında faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, kısa dönem konut kiralamalarının farklı vergilendirilmesinin haksız rekabet oluşturduğunun altı çizildi.

Dikkat çeken karar!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2025 yılında yayımlamış olduğu genel yazıyla, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” bulunan konutların ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi talep edilmişti. Bu çerçevede söz konusu kiralamalardan elde edilen gelirlerin ticari kazanç sayılması, gelir vergisi ve yüzde 20 KDV’ye tabi tutulacağı tahmin ediliyordu.

Bu çerçevede vergi daireleri, binlerce konut sahibine geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederken, çeşitli vergi ve ceza işlemleri de uygulamıştı.

Ancak cezalı vergi işlemlerine itiraz eden bir mükellefin açtığı dava neticesinde Danıştay 3. Dairesi, kısa dönem konut kiralamalarının her durumda ticari faaliyet sayılamayacağı yönünde karar aldı.

Mahkeme, bu tür kiralamaların ticari kazanç kapsamına alınabilmesi için otel, pansiyon veya apart işletmeciliği benzeri organizasyon yapısının bulunması ve kahvaltı, günlük temizlik, ütü gibi ek hizmetlerin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Sadece vergi değil, adalet sorunu”

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, karara saygı duyduklarını ancak uygulamanın sektörde ciddi adaletsizlik meydana getirdiğini söyledi.

İşler tarafından otellerin ve belgeli turizm tesislerinin çok sayıda mali yükümlülük altında faaliyet gösterdiği ifade edilerek, “Oteller konaklama vergisi, KDV, kurumlar vergisi, SGK ödemeleri ve TGA katkı payı gibi birçok yükümlülüğü yerine getiriyor. Aynı turiste hizmet veren başka bir yapı ise bu yükümlülüklerden muaf tutuluyor. Bu durum rekabet eşitliğini bozuyor.” denildi.

“Tam tersini yapıyor”

Kısa dönem kiralamalarla ilgili dünyanın birçok ülkesinde daha sıkı düzenlemeler olduğuna vurgu yapan Mehmet İşler, Avrupa ve ABD’den örnekler gösterdi.

İşler, Barcelona’da çok sayıda turistik daire ruhsatının iptal edildiğini, Amsterdam’da kısa dönem kiralamalara gün sınırı verildiğini, Paris’te kayıt zorunluluğu ve ağır yaptırımlar uygulandığını sözlerine ekledi.

“Yatırımcı cezalandırılıyor”

Turizm yatırımcılarının milyonlarca euroluk yatırımlar gerçekleştirdiğini ve yüzlerce kişiye istihdam imkanı sunduğunu belirten İşler, aynı bölgede bulunan çok sayıda konutun benzer yükümlülüklere tabi olmadan aynı müşteriye hizmet vermesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Turizm sektörünün ayrıcalık değil adil rekabet istediğini ifade eden İşler, aynı hizmeti veren herkesin aynı kurallara tabi olması gerektiğini de belirtti.