Son Mühür- CHP'li Çağatay Güç, parti örgütünü tasfiye etmeye çalışan "butlancı" anlayışa ve AK Parti iktidarına adeta bayrak açtı. Güç, 103 yıllık tarihi boyunca gördükleri her türlü baskı ve hukuksuzluğa rağmen partinin gücünün milletten aldığını dile getirirken, Türkiye'nin kurucu partisi olma özelliğine Türkiye'nin birinci partisi özelliğini de eklediğini vurguladı.

"Koltuk uğruna hareket eden butlancı anlayışın sergilediği tutum..."

Uzun yıllar sonra ilk kez halkın CHP'yi iktidarın en güçlü adayı olarak gördüğünden bahseden CHP'li Güç şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde girdiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi olmuş, milletimiz değişim iradesini sandıkta açıkça ortaya koymuştur.

Bu sonuç, uzun yıllar sonra ilk kez halkın Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidarın en güçlü adayı olarak gördüğünün en somut göstergesi olmuştur. Sandıkta aldığı ağır yenilgiyi hazmedemeyen AK Parti iktidarı ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurabilmek adına siyasi operasyonlara başvurmuş, belediyelerimize, yöneticilerimize ve örgütümüze yönelik sistematik baskı sürecini devreye sokmuştur.

Bugün koltuk uğruna hareket eden butlancı anlayışın sergilediği tutum da ne yazık ki bu operasyonların bir parçası haline gelmiştir."

"Alınlarında kara bir leke kalacak"

103 yıllık bir tarihten bahseden Güç, CHP Genel Merkezi'ne biber gazlarıyla saldıranları, yine İzmir İl Başkanlığına gece yarısı saldırarak işgal edenleri örgütün ve milletin asla unutmayacağı vurgusu yaparak bunları yapanların alınlarında kara bir leke kalacağını dile getirdi.

"İktidarın emir ve komutlarını yerine getiriyorlar"

Partinin şu an iktidarın emir ve komutlarını yerine getirerek parçalandığını dile getiren CHP'li Güç şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın kötü bir taklidi olmaya çalışan, iktidarın emir ve komutlarını yerine getirerek partimizi parçalamaya devam eden butlancı zihniyet bugün de İzmir İlçe Başkanlarımızı, İzmir İl Kadın Kolları Başkanımız Zahide Kurun ve İzmir İl Gençlik Kolları Başkanımız Efe Orbay hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştur. Herhangi bir resmi geçerliliği olmayan bu butlancı yönetimin her yaptığı geçersizdir ve kesinlikle yok hükmündedir.

Bu çabalar, parti hukukunu işletmekten ziyade örgütümüzü yıldırmaya ve iktidar olmak için cansiperane çalışan örgütümüzü tasfiye etmeye yönelik siyasi hamlelerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni hem Türkiye’de hem de İzmir’de parçalamaya, örgütümüzün iradesini zayıflatmaya çalışan bu anlayışın kimlere hizmet ettiği ortadadır. Tüm örgütümüz bu girişimlerin dostça değil, düşmanca bir anlayışın ürünü olduğunu görmekte ve bilmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyi bu noktaya sürükleyenlerin kendilerini hâlâ Cumhuriyet Halk Partili olarak tanımlamaları, yalnızca kendi vicdanlarını rahatlatma çabasından ibarettir. Örgütümüz de milletimiz de bunların gerçek yüzünü görmekte ve bu yapılanları ibretle seyretmektedir."

"Bizim rotamız bellidir"

Milletin isteğinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadrolarının iktidar olması ve Türkiye’yi içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizden çıkarmasını istemek olduğunu vurgulayan Güç sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün milletimizin bizden beklentisi açıktır. Halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadrolarının iktidar olmasını, Türkiye’yi içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizden çıkarmasını istemektedir. Milletimiz gerçekten zor durumdadır. Bu durumdan kurtaracak kararlı irade sadece Özgür Özel liderliğindeki CHP'deydi. Ancak butlancı anlayışın bütün çabası bu iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmak, örgütümüzün enerjisini kendi iç tartışmalarına hapsetmektir.

Bizler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde milletimizin iktidar çağrısını yerine getirmek için gece gündüz mücadele ederken, iktidarla aynı zeminde hareket eden bu anlayış bizleri yolumuzdan döndürmeye çalışmaktadır. Bu girişimlerin iyi niyet taşımadığını sadece örgütümüz değil, halkımız da açıkça görmektedir. Hiç kimse milletimizin ferasetini hafife alamaz.

Bizim rotamız bellidir. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde yeni ve katılımcı bir siyasi anlayış ile halkımızla kucaklaşarak iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Biz binaların değil, meydanların sesiyiz, milletimizin sesiyiz. Bugün örgütümüze baskı kurmaya çalışanlar, yarın tarihin yanlış tarafında anılacaktır. Kazanan bu tür butlancı hesaplar değil; Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Kazanan milletimiz olacaktır. Kazanan örgütümüz olacaktır.

Kurtuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber! Ya Hiçbirimiz!"