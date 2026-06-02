İzmir Çeşme Belediyesi, rüşvet ve imar yolsuzluğu iddiasıyla çalkalanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mimar olarak görev yapan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer’i doğrudan savcılığa ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde milyonluk imar rantları, sahte imzalar ve piyasa değeri 120 bin lirayı bulan faturasız lüks bir cep telefonu yer alıyor. İş sadece adliyeyle de sınırlı kalmadı. Mimar koca, evde gizlice kaydettiği eşinin görüntülerini sosyal medyadan ifşa etti.

Evrakta sahte imza ve milyonluk izinler

Savcılığa teslim edilen dosyada Çeşme'deki imar usulsüzlüklerine dair net rakamlar ve parsel numaraları havada uçuşuyor. Şikayetçi mimarın iddiasına göre, TETUSA Oasis Aquapark adlı işletmenin mevzuata aykırı projesine bizzat eşi Buğçe Sağlamer onun adına sahte imza attı.

Rantın boyutu bununla da kalmıyor. Projeye aykırı inşa edilen bir ikiz villaya 350 bin lira karşılığında oturma raporu verildiği, bir başka şantiyeden ise 4 adet bilgisayar "bağışı" alınarak onay çıktığı iddia edildi. Dosyadaki en büyük kalemi ise lüks yapılar oluşturuyor. Belirli parsellerdeki binalara 2 milyon lira karşılığında yapı kullanma izni, 4 milyon lira karşılığında da iş yeri açma ruhsatı sağlandığı öne sürülüyor.

Rüşveti gizlemek için "Resmi bağış" maskesi

Efe Sağlamer, belediyede kurumsal bir rüşvet çarkı döndüğünü iddia etti. Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz’ın hazırladığı onay alacak müteahhitler listesiyle başlıyor. Bu liste Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ve diğer müdür Özgür Şahin Sarı’ya gidiyor, işler orada bitiriliyor.

Peki sistem kendini nasıl gizliyor? Zoraki bağışlarla. Müteahhitlere bilerek bağış evrakı imzalatılıyor. Amaç, yarın bir gün soruşturma açılırsa "Biz rüşvet almadık, belediyeye resmi bağış topladık" diyebilmek. İhbarcı mimar olayı şu çarpıcı örnekle özetledi "Bir işin bedeli 10 milyon lira olarak belirleniyor. Bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyon lira ise kendi aralarında nakit olarak paylaşılıyor."

Kriminal inceleme talebi

2024 yerel seçimlerinin ardından belediye içinde hızlı bir kadrolaşma yaşandığını belirten Sağlamer, eşinin de bu sayede jet hızıyla müdür vekilliğine getirildiğini aktardı. Karısının, CHP'li belediyelerde adı sıkça usulsüzlüklerle anılan ve "İstanbul Ekibi" olarak bilinen bir güruhla ortak hareket ettiğini savundu.

"Çeşme Belediyesi'ni yiyen bu ekiple mücadelem yeni başladı" diyen Sağlamer, savcılıktan çok net bir talepte bulundu. İmar dairesindeki tüm ruhsat ve onay belgeleri acilen toplanmalı, sahte imzaların tespiti için jandarma veya polis kriminal laboratuvarında grafoloji incelemesi yapılmalı diye konuştu.