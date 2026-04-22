Küresel gelişmelerin gölgesinde 2026 turizm sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Sektör tarafından umutlar Kurban Bayramı tatiline bağlandı. Sektör temsilcileri tarafından tatilin 9 güne çıkarılmasının hem turizm hem de ekonomi açısından canlılık sağlayacağı savunuldu.

Rezervasyonlarda düşüş!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörün mevcut durumuna ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

İşler tarafından geçen yılın aynı dönemine kıyasla rezervasyonlarda yüzde 30 ila 40 arasında gerileme yaşandığı ifade edildi.

Küresel gelişmelerin etkisi büyük!

Turizmdeki yavaşlamanın arkasında küresel ölçekte yaşanan ekonomik, siyasi ve askeri gelişmelerin bulunduğu da ifade edildi. Uluslararası gerilimler ve belirsizlikler, hem yerli turistin planlarını ertelemesine hem de yabancı turistin “son dakika rezervasyonu” eğilimine yönelmesine sebep oldu.

“İç pazar dengeleyici”

İşler tarafından zor zamanlarda iç turizmin kritik rol oynadığı belirtilirken, tatil dönemlerinin uzatılmasının ise bu açıdan büyük rol oynadığı belirtildi.

9 günlük tatil ekonomiye can suyu olacak!

Sektör temsilcileri tarafında, Kurban Bayramı tatiline ek günler verilerek tatilin 9 güne çıkarılmasının geniş çaplı ekonomik etkileri olacağı görüşü hakim durumda.

Bu kapsamda beklenen etkiler ise; otel doluluk oranlarında hızlı artış, iç turizmde ciddi hareketlilik, istihdamın korunması ve sezon öncesi güçlenme, vergi gelirlerinde artış ve ulaşım, yeme-içme ve perakende sektörlerinde zincirleme canlanma şeklinde sıralandı.