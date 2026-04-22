İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından önemli bir etkinliğe imza atıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği gerçekleştirilirken, hastane bünyesinde bulunan kreşte eğitim gören çocuklar için şenlik gerçekleştirildi. Şenlik çerçevesinde minikler hem eğlenmiş oldu hem de bayramın coşkusunu kutlamış oldu.

Kukla gösterileri ve müzik!

Etkinlikte, kukla gösterileri ve müzikli aktivitelerin sahne aldığı öğrenildi. Bu etkinlikler, çocuklara unutulmaz duygular yaşattı. Program eğlenceli içeriklerle hazırlanırken minikler, bayram sevincini oyunlar ve gösteriler eşliğinde kutlamış oldu.

“Hem eğlendirmek hem de öğretmek”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Özgür Olukman, düzenlenen etkinlik kapsamında açıklamalarda bulundu. Olukman, etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli bir içerikle tasarlandığını ifade etti.

Olukman tarafından 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen ve dünyada benzeri olmayan özel bir bayram olduğuna dikkat çekilirken, hastanede bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliğiyle miniklere anlamlı bir gün yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel etkinlik!

Yoğun çalışma temposuna dikkat çeken Olukman, sağlık çalışanlarının çocuklarına yeterince vakit ayıramayabildiğini belirtti. Hastane kreşinin bu anlamda önemli bir imkan sunduğunu da vurgulamış oldu.

Etkinliğin ise; tıp fakültesi öğrencileri, asistan hekimler ve kukla sanatçısı Evrim Yaşar’ın katkılarıyla hayata geçirildiği ifade edildi.