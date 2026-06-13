Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin bilgi, beceri ve koordinasyon yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir uygulamaya imza attı. Personel arasındaki ekip ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen itfaiye teşkilatı, Menderes Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde geniş katılımlı bir arama ve kurtarma kampı düzenledi. İtfaiye şube müdürleri ile çok sayıda personelin katıldığı organizasyonda ekipler, 2 gün 1 gece boyunca hem teorik hem de pratik eğitimlerden geçti. Katılımcılar, yoğun mesleki çalışmaların yanı sıra doğayla iç içe bir ortamda motivasyon depolama fırsatı da buldu.

Ekipler parkur ve yarışmalarda kıyasıya mücadele etti

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği kampta, gerçeği aratmayan çeşitli senaryolar üzerinden zorlu parkur çalışmaları ve yarışmalar gerçekleştirildi. İtfaiye personeli, hazırlanan etaplarda başarılı olabilmek için yoğun bir fiziksel performans sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Program kapsamında personelle şu kritik alanlarda eğitim ve uygulamalar paylaşıldı:

Doğada yaşam becerileri ve yön bulma, Fiziksel dayanıklılık, Arama-kurtarma ve ip teknikleri, Ekip çalışması, liderlik ve kriz yönetimi.

Düzenlenen bu kapsamlı faaliyetler, personelin mesleki becerilerini geliştirirken, operasyonlarda hayati önem taşıyan karşılıklı güven duygusunun pekişmesini ve çalışma arkadaşlarının birbirini daha yakından tanımasını sağladı.

"Genç personelimizin birlikte hareket etme kültürü gelişti"

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde fiziksel yeterlilik kadar güçlü bir takım olmanın da önemine değinen İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, kampın kazanımlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kampın en önemli kazanımı, genç personelimizin birbirini daha yakından tanıması, birlikte hareket etme kültürünü geliştirmesi ve görev bilincini güçlendirmesi oldu. İtfaiye ortamının dışına çıkarak gerçekleştirilen bu faaliyet, arkadaşlarımızın dayanışma ve mesleki motivasyonunu artıran, aidiyet duygusunu güçlendiren ve farklı ekipler arasındaki iletişimi destekleyen verimli bir çalışma oldu. Bu kampın da bu anlayışa önemli katkı sağladığına inanıyorum. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.”