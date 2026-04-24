Son Mühür- Miss Turkey ve Best Model gibi büyük etkinlikte yer alan, Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Irmak Öztaş, herkesi şaşırtan bir adım attı.

Eski model fırında işe başladı

Ünlü model, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Göztepe semtinde bulunan bir mahalle fırınında işe başladığını açıkladı.

Bir süredir ekranlarda veya defilelerde görmeye alışık olduğumuz Öztaş’ın, elinde ekmeklerle fırın tezgahında çalışması kısa sürede gündeme damgasını vurdu.

"Mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur"

Öztaş, paylaştığı videoda bu sürecin nasıl gerçekleştiğini samimi bir şekilde paylaştı. Neredeyse yedi aydır aktif biçimde iş aradığını fakat bir türlü istediği gibi bir iş bulamadığını anlatan genç model,

"Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur" ifadelerini kullandı.

Günlük işlerini paylaştı

Paylaştığı videoda oldukça keyifli gözüken Irmak Öztaş, fırındaki günlük anlarından kesitler paylaştı.

Günün erken saatlerinde ekmekleri yerleştiren, müşterilerle ilgilenen ve tezgahın işlerini halleden ünlü modelin bu halleri izleyenleri çok konuşuldu.