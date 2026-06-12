Son Mühür- İzmir son iş gününde yine susuz kaldı. Birçok mahalleyi etkileyecek su kesintileri, bazı bölgelerde 8 saati bulacak. Sıcak günlerde vatandaşların zor anlar yaşayacağı şimdiden belli oldu. İşte hem arıza kaynaklı hem de planlı olarak İZSU tarafından yayımlanan 12.06.2026 tarihli su kesintisi listesi:

Planlı bakım ve altyapı çalışması

Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç) 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti yapılacaktır.

Neden: İçme suyu şebekesi iyileştirmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi.

Güncel arıza kesintileri

Izsu Su Kesintilerini Duyurdu Iste Mahalle Mahalle Liste

Menderes (Sancaklı Mahallesi): Saat: 08:05 - 11:05 arası (Yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana boru arızası.

Seferihisar (Camikebir ve Çolak İbrahim Bey Mahalleleri): Saat: 08:30 - 09:30 arası (Yaklaşık 1 saat)

Neden: 87/2 Sokak'taki ana boru arızası (Necat Hepkon Mahallesi civarı).

Urla (İçmeler ve Torasan Mahalleleri): Saat: 10:00 - 18:00 arası (Yaklaşık 8 saat)

Neden: Gediz Elektrik bakım çalışması kaynaklı elektrik arızası. (İYTE ve yakın çevreleri etkilenecektir).

Bu harika İzmir'den! Gediz Deltası'nda renk cümbüşü
Bu harika İzmir'den! Gediz Deltası'nda renk cümbüşü
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Çiğli (Köyiçi Mahallesi): Saat: 08:40 - 09:40 arası (Yaklaşık 1 saat)

Neden: 8082 Sokak No:3 adresinde oluşan ana boru arızası.

Kaynak: HABER MERKEZİ