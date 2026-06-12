Son Mühür/ Osman Günden- Menderes’te iki yıldır belediye eliyle sessiz sedasız dev bir şefkat operasyonu yürütülüyor. Menderes Belediyesi’nin taşeron sistemden çıkarıp kendi bünyesine dahil ettiği Evde Bakım Hizmeti, ilçede kendi işini göremeyen, yatağa bağımlı ya da yaşlı yüzlerce vatandaşın can simidi oldu.

Binlerce yaraya merhem oldular

Sistem, kelimenin tam anlamıyla fabrikasyon bir düzenle ama insan sıcaklığıyla işliyor. Ekipler iki yıllık süreçte tam 4 bin 156 pansuman işlemi yaparak hastaların enfeksiyon kapmasının önüne geçti. Hareket kabiliyetini yitiren veya felçli olan vatandaşlar içinse 795 seans fizik tedavi uygulandı. Sağlık sadece fiziksel müdahaleyle sınırlı kalmadı; zorlu hastalık süreçleriyle boğuşan ve moral desteğine ihtiyaç duyan ailelere 79 kez uzman psikolog hizmeti sağlandı.

Evde bakım ekipleri, banyo yapamayan ya da tırnaklarını dahi kesemeyen yatalak hastaları da yalnız bırakmadı. Bu kapsamda 448 öz bakım işlemi gerçekleştirilirken, kuaföre gidemeyen yaşlıların ayağına kadar giderek 60 kez berber hizmeti sunuldu. Yaşlıların yüzü güldü.

Ambulanslar nakil sınavını geçti

Hizmetin en kritik ayağını ise yürüyemeyecek durumda olan hastaların hastane transferleri oluşturdu. Menderes Belediyesi bünyesindeki tam donanımlı ambulanslar, bu süreçte 776 hasta nakil işlemi gerçekleştirdi. Randevu günü gelen vatandaşlar evlerinden yataklarıyla alındı, hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar odalarına kadar titizlikle taşındı. Kesintisiz bir mesai harcandı.

"Ranta değil, halka diyerek bünyemize aldığımız evde bakım hizmeti tıkır tıkır işliyor. Hemşehrilerimizden inanılmaz iyi geri dönüşler alıyoruz ve bu memnuniyet bizi çok mutlu ediyor. Menderesliler için daima burada olacağız."

Belediye bünyesinde kurulan bu sistemi değerlendiren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projenin tamamen kamu yararına odaklandığını bu sözlerle ilan etti.

Başvuru telefonun ucunda

Menderes sınırları içinde yaşayan ve bu destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri için süreç oldukça basit tutuluyor. Vatandaşlar, 0232 700 1010 numaralı hattı doğrudan arayarak ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden durumlarını bildirip evde bakım sırasına adlarını yazdırabiliyor. Ekipler yapılan başvuruları hızla inceleyerek programa dahil ediyor.

