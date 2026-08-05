Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? 2026 başvuru şartları neler?

Özgür Özel'den İzmir itirafı: Pırıl pırıl Filiz Cerioğlu Sengel vardı! Ama ankette Cemil Tugay birinci çıktı

Aziz Kocaoğlu'nun CHP'den ayrılığına sert tepki: "Biz kaybettik ama partimizi terk etmedik"

Mutlak butlanın mimarı Karaaslan bombaları peş peşe patlattı: İyi ki bu davayı açtım…

Yıldıray Demirkaya kimdir, nasıl hayatını kaybetti? Merter'in tanınan ismi için taziye mesajı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mohamed Salah ne kadar maaş alacak? Mohamed Salah sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu mu?

MasterChef Burçin Oğuz kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? 10. önlüğün sahibi merak edildi

Altın neden yükseliyor, altın yükselmeye devam eder mi?

Yangın sebebiyle otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, aracın kullanılamaz hale gelen bölümlerinde hasar meydana geldi.

İhbarın ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri intikal etti. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere kısa sürede müdahale gerçekleştirerek yangının büyümesin önüne geçti.

Durumu gören sürücü, aracı vakit kaybetmeden güvenli bir noktaya çekerek olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Olayın, akşam saat 19.30 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, Ziya K. kontrolündeki 45 BBS 864 plakalı otomobil ilerlemekteyken aracın egzoz kısmından duman ve ardından alevler çıkmaya başladı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.