Olayın, akşam saat 19.30 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, Ziya K. kontrolündeki 45 BBS 864 plakalı otomobil ilerlemekteyken aracın egzoz kısmından duman ve ardından alevler çıkmaya başladı.
Durumu gören sürücü, aracı vakit kaybetmeden güvenli bir noktaya çekerek olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
Yangına kısa sürede müdahale ettiler!
İhbarın ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri intikal etti. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere kısa sürede müdahale gerçekleştirerek yangının büyümesin önüne geçti.
Otomobilde maddi hasar!
Yangın sebebiyle otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, aracın kullanılamaz hale gelen bölümlerinde hasar meydana geldi.