Manisa Turgutlu'da yer alan DLBA'ya ait yumurta üretim tesisinde meydana gelen yangın, ekipleri teyakkuza geçirdi. Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında bulunan tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmenin büyük bölümünü etkiledi.

Çevre ilçelerden itfaiye desteği!

Yangına müdahale için Turgutlu'nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal etti. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramamasının önüne geçmek için uzun süre yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yapılan koordineli müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

8 dönümlük tesiste büyük hasar!

Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerine kurulu üretim tesisinde meydana gelen yangın sebebiyle işletme büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemeler çerçevesinde tesiste oluşan maddi zararın milyonlarca lirayı bulduğu ifade edilirken, hasarın kesin boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği ifade edildi.

Can kaybı meydana gelmedi!

Yangının gerçekleştiği esnada tesiste üretim yapılmadığı ve içeride herhangi bir çalışanın bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca işletmede tavuk bulunmaması sayesinde olayda hayvan kaybı da gerçekleşmedi.