Son Mühür/ Beste Temel- Sosyal medyada yaygınlaşan beslenme trendleri ve market raflarını kaplayan "yüksek proteinli" etiketler, uzmanları harekete geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, popüler hale gelen matcha ve protein takviyeli hazır içeceklerin bilinçsiz kullanımına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Dr. Özen, pazarlanan her ürünün kalp ve damar sağlığı açısından güvenli olmadığını belirtti.

"Matcha Latte’ler şeker ve kalori deposu"

Matcha çayının antioksidan yönünden zengin olduğunu ancak internette anlatıldığı gibi mucizevi bir etkisi bulunmadığını vurguladı Özen. Ürünün yüksek oranda kafein içerdiğine dikkat çeken uzman isim, bitkisel ürünlerin sınırsız tüketilemeyeceğinin altını çizdi.

Özellikle ritim bozukluğu, çarpıntı, kontrolsüz tansiyonu olanlar ile hamilelerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekiyor.

Diğer yandan saf matcha ile ticari işletmelerde satılan matcha lattelerin karıştırılmaması gerektiği ifade edildi. İşlenmiş ürünlerin içine süt, aromalı şuruplar, şeker ve krema eklendiğini hatırlatan Özen, tüketicilerin antioksidan alma gayesiyle yüksek kalori ve şeker yüküne maruz kaldığını söyledi.

Bu durum uzun vadede insülin direnci ve kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor.

Proteinli içeceklerde pazarlama tuzağı

Marketlerde satılan "yüksek proteinli" içeceklerin bir pazarlama aracına dönüştüğünü belirten Kardiyolog Özen, düzenli beslenen bireylerin ekstra takviyeye ihtiyaç duymadığını bildirdi.

Söz konusu ürünlerin çoğunda proteinin yanı sıra doymuş yağ, ilave şeker ve kıvam artırıcılar yer alıyor.

Gereksiz protein takviyesinin vücuda ekstra kalori olarak geri döndüğünü ifade eden Özen, kilo alımının hipertansiyon ve Tip 2 diyabeti tetiklediğini kaydetti.

Böbrek hastalarına özel uyarı

Yüksek protein alımının organlar üzerindeki yüküne değinen Dr. Özen, böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolü olmadan bu içecekleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilerin ambalaj üzerindeki ifadelere değil, ürünün içeriğine bakması gerektiğini belirten uzman doktor, kalıcı sağlığın popüler trendlerle değil bilimsel verilerle korunabileceğini sözlerine ekledi.