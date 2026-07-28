Manisa Saruhanlı'da gerçekleşen iş kazasında, inşaatta çalışan 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Yapımı sürenapartmanın 4. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay inşaat alanında gerçkleşti!

Olayın, Saruhanlı ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapımı süren bir apartman inşaatında yaşandığı öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, inşaatta çalışan Osman Tezcan, henüz bilinmeyen bir sebeple çalıştığı esnada dengesini kaybederek 4. kattan zemine düştü.

İş arkadaşlarının durumu görmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Hastanede hayatını kaybetti!

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen ağır yaralı işçi, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk tedavisi sonrasında durumu ağır olduğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürülen Osman Tezcan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme!

İşçinin yaşamını yitirdiği olay sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. İş kazasının nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.