Olayın, Salihli ilçesine bağlı Eski Cami Mahallesi Kurudere Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında meydana geldiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler çerçevesinde bir motosikleti durdurmak istedi. Sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı ve motosikletiyle kaçtı. Yaşanan kovalamaca kısa sürdü.

Kaza yaptı!

Kaçışını aynı cadde üzerinde devam ettiren motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü ve motosiklette bulunan yolcuya müdahale etmek istedi.

Mukavemet gösterdiler!

Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında motosiklet sürücüsü A.T. (26) ile yolcu R.K. (18), görevlilere mukavemette bulundu. Yaşanan arbedenin ardından iki şüpheli de gözaltına alındı. Olay sonrasında yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü A.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca motosiklette takılı bulunan plakanın da sahte olduğu tespit edildi.

