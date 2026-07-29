Manisa Alaşehir'de zeytinlik ve makilik alanda meydana gelen yangın paniği de beraberinde getirdi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangına Orman Genel Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale gerçekleştirirken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir-Uşak kara yolu yakınında başladı!

Yangının, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınlarında, İzmir-Uşak kara yolu çevresindeki zeytinlik ve makilik alanda çıktığı öğrenildi. Bölgeden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından ekipler hızla teyakkuza geçti.

Ekipler seferber oldu!

İhbar sonrasında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, yangının çevredeki tarım alanlarına ve yerleşim noktalarına yayılmaması amacıyla yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor!

Yangının etkilediği alanın büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, ekiplerin bölgede müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış sebebinin ise söndürme çalışmalarının noktalanması sonrasında yapılacak incelemeyle netlik kazanması beklenmekte.