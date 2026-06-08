Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir’de Optimum AVM ile Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) arasında bir yaya üst geçidi için ihaleye çıktı. “Gaziemir İlçesi Optimum-ESBAŞ Arası Anahtar Teslim Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi” kapsamında, projeyi üstlenecek yükleniciye yapım karşılığında belediye mülkiyetindeki 1482 ada 50 parsel numaralı taşınmazın belirli bir süreyle işletme (kiralama) hakkı devredilecek.

Atmaca: Demek ki AVM otoparkı kiraya verilecek

İhaleyi meclise taşıyan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Belediye başkanları ile yürütülen süreçlerde kendinize göre olan ifadeleri dile getirdiniz. Geçmiş dönem belediye başkanı olan beyefendi ile aramızda hukuki bir durum oldu. Ben 3 aylık ceza aldım, beyefendinin davası 3.5 yıl sürdü. Hukuk bir süreç. Hepimizin ortak sorumluluğu hukuka güvenmek. 2 yıldır ihalelerle ilgili bir takım uyarılarda bulunuyorum. Tespit edebildiğimiz her şeyi meclise taşıyoruz. Bugün Gaziemir Esbaş’ta üst geçidin yapılacağı ihale var. Üst geçidin yapılması karşılığında firmaya kiralık otopark verilmesi var. Bu yanlış bir iş. 70 milyon liralık üst geçidi belediyemiz yapamıyorsa bir sıkıntı var. Ben ihalede ada parsellere baktım, baktığımda bulduğum konum AVM oldu. Demek ki AVM otoparkı kiraya verilecek. Siz işi yaptırın ve AVM otoparkını ayrıca ihaleye çıkarın” dedi.

“İşin tamamının alt taşerona verilmesi sıkıntı yaratıyor”

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “Başka bir konu daha var. Kooperatiflerle ilgili İZBETON alt taşeron ile gelişen bir olay var. Biz pazarlık usulü yapılmaması lazım demiyoruz. Fakat işin tamamının alt taşerona verilmesi sıkıntı yaratıyor. Bunları dikkate alın” dedi.

Tugay: Yargıya intikal eden bir konu

Atmaca’ın mevzuatı okuması üzerine Tugay müdahale ederek, “Sorunuzu sorun” dedi. Atmaca ise, “Siz İZBETON tarafından Gaziemir’deki kooperatife ihtarname çekmişsiniz. Protokol sona erdirildi diyorsunuz. Bunu hangi gerekçe ile yaptınız” dedi. Tugay ise, “Müfettiş, Sayıştay raporu çerçevesinde yaptık. Biz Ege Şehir mi yapsın diye düşünürken İZBETON’un bitirmesi gerektiğini siz söylediniz. Yargıya intikal eden bir konu. Okuduğunuz maddeleri Danıştay’a okuyun. Danıştay’ın onay verdiği bir ihaleden bahsediyorsunuz” dedi.

Yeter: İşi alan yüklenici firma

CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter ise, “Yüklenici firma hem SGK kayıtlarında hem ruhsatta alt yüklenici değil. İşi alan yüklenici firma” dedi.