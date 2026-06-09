İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sahilde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda ağır yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir vefat etmişti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Kavga acı sonla bitti!

Olay, 7 Haziran tarihinde Karşıyaka sahilinde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga halini aldı.

Kavga esnasında bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheliler gözaltına alındı!

Olayın ardından çalışma gerçekleştiren polis ekipleri taradından, kavgaya karıştıkları tespit edilen C.C. (18) ve D.K.’yi (19) gözaltına alındı.

Tutuklandılar!

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.