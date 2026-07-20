Son Mühür - TÜGİAD Ege Şubesi Temmuz Ayı Üye Buluşması, Geçmiş Dönem Başkanı Engin Korkmaz’ın ev sahipliğinde Ulukent’teki tesislerde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Duran, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek Pasaport’ta yer alan yeni hizmet binasının yakın zamanda açılacağını müjdeledi. Duran ayrıca Eylül ayında Viyana’da yapılacak G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Zirvesi’nin üyeler için önemli bir ağ kurma ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunduğunu belirtti.

"Zirve Tüm Dünyadan Genç Girişimcileri Bir Araya Getiriyor"

Viyana'da gerçekleşecek zirvenin bölge ekonomisi ve ihracat pazarları açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Duran, kayıt sürecinin devam ettiği etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Zirve tüm dünyadan genç girişimcileri bir araya getiriyor. Burada üyelerimiz binlerce genç iş insanı ile yeni iş fırsatları yaratabilir. İhracat pazarlarına yenilerini ekleyebilir. Ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iş insanları için böyle bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğine inanıyorum. Tüm üyelerimizin bu etkinliğe katılmasını öneriyorum. Bölgemizden büyük bir katılımla burada yer almamız bölge ekonomimiz için de büyük katkı sağlayacaktır."