Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil sezonu bu yıl erken açıldı, kıyı kentleri arasındaki alışveriş yarışında İzmir başı çekti. Trendyol’un mayıs ve haziran verilerine göre, bölgede yazlık ürün talebinin en yüksek olduğu şehir İzmir oldu. Tatilcilerin sepetinde ise deniz ekipmanlarından kamp malzemelerine kadar rekor artışlar var.

Deniz yatağında yüzde 1000'lik sipariş patlaması

Su sporları ve plaj ürünleri kategorisinde sezonun en sert sıçraması deniz yatağında yaşandı. Siparişler bir önceki döneme kıyasla tam yüzde bin 34 arttı.

Sıcakların erken bastırmasıyla şişme havuz talebi yüzde 657, kano satışları yüzde 548 yükseldi. Deniz topu, su ayakkabısı ve gözlük gibi tamamlayıcı ürünler de bu ivmeden payını aldı. Serinleme ihtiyacı doğrudan mutfaklara da yansıdı ve buz kalıbı siparişleri neredeyse 5 katına çıktı.

Doğaseverlerin ilk tercihi de belli oldu

Otel tatili yerine doğaya kaçmayı planlayanların ilk tercihi hamak oldu. Satıcılara ulaşan hamak talebi yüzde 201 artarken, çadır satışları yüzde 185, taşıma kolaylığı sağlayan kamp arabaları ise yüzde 131 oranında tırmandı.

Günümüzün en ünlü ürünleri de listede

İzmir ve çevre illerden verilen siparişlerde hafif giyim ilk sırada yer alsa da kişisel bakım ile gıda takviyeleri alışveriş listesini epey renklendirdi. Bölge halkı t-shirt, şort ve elbise gibi temel kıyafetlerin yanında en çok şu ürünleri sepete ekledi:

Yüz güneş kremleri, sivrisinek ve kene kovucu spreyler.

Kolajen, prebiyotik ve magnezyum tabletler.

Ananas özlü detoks şurupları (Bromelain) ile hindiba kahvesi.

Konya ve Şanlıurfa ivme yakaladı

Siparişlerin adres haritasına bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir üçlüsü zirvedeki yerini korudu. Fakat Anadolu kentlerindeki hareketlilik dikkat çekici. Bursa, Kocaeli ve Antalya’nın yanında Konya ile Şanlıurfa, satıcıların en fazla kargo çıkışı yaptığı iller arasında öne çıktı.

Yazlık ev hazırlıkları da e-ticaret trafiğini doğrudan etkiledi. Tavan vantilatörü, bahçe aydınlatması, tül-sinek perdesi ve çok amaçlı dolaplar bahçe-balkon kategorisinde en çok satanlar listesine girdi.

