Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, merkezi hükümetin sağlık yatırımlarına yönelik eleştirilerde bulunarak sarf ettiği “Şehir hastanesi yaptık diyorlar. Siz yapmadınız, yalan söylemeyin” şeklindeki sözleri dikkati çektti. Tugay’ın bu çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut idari yapısına ve deprem sonrası yıkılan ve hala yerinde yeller esen belediye binasını işaret etti.

‘Hala molozlar var’

Karagöz, paylaşımında 2020 yılındaki depremin ardından tahliye edilen ve sonrasında yıkılan ana hizmet binasının durumuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binası çürük çıkınca yıkılmıştı. Yeni binayı Cemil Tugay yapmadı. Çünkü müteahhit… Müteahhit de yapmadı çünkü dümdüz yapılmadı. 2020’de yıkılan binanın yerinde hala molozlar var. 6 yıl oldu.”