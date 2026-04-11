Son Mühür / İzmir’de milyarlarca liralık kentsel dönüşüm üzerinden yürütülen kooperatif yolsuzluğu soruşturması, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmasıyla daha da derinleşti. “Belediyelere operasyonlar nereye varacak?” sorusu yanıt ararken, iddianamedeki bazı detaylar da tekrar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan ve iddianamede yer alan detaylara göre; tutuklu bulunan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun şirketine yapılan "işsiz ödemeler" dikkati çekti.

100 milyon liralık "hayalet" fatura trafiği

Soruşturmanın en kritik halkasını, Şenol Aslanoğlu’nun ortağı olduğu City Construction firmasına yönelik suçlamalar oluşturdu. İddianameye göre, söz konusu şirket SS IMC Yaka Konut Yapı Kooperatifi ile 800 konutluk dev bir sözleşme imzaladı. Ancak yapılan incelemelerde firmanın sahada tek bir metrekare inşaat yapmadığı, buna rağmen kooperatif kasasının "avans" ve "gider" adı altında boşaltıldığı tespit edildi. Henüz inşaat yapma yetkisi bile kısıtlı olan firmaya, 2022 yılında 47 milyon TL nakit avans verildiği saptandı. Şirketin elektrik ve su faturalarının dahi kooperatife ödettirildiği öne sürülürken, kesilen mükerrer faturalarla toplamda 100 milyon liraya yakın bir paranın inşaat yapılmadan şirkete aktarıldığı iddianamede yer aldı.

Adres detayı ele verdi

Şirketler arasındaki organik bağ da mercek altına alındı. Yolsuzluğa konu olan yüklenici firmanın, Şenol Aslanoğlu’nun sahibi olduğu Smart Start şirketinin Bayraklı’daki merkeziyle aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kooperatif çatısında ‘Aile zinciri’

Soruşturmanın merkezinde yer alan Ares İzmir Yapı Gıda Turizm San. Tic. A.Ş. mercek altına alındığında, şirketin ortaklarından Taner Önder’in, Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu’nun kardeşi olduğu ileri sürüldü. 2022 yılında sadece 1 milyon liralık sermaye ile kurulan ve bu sermayenin de yalnızca dörtte biri yatırılan firmanın, geçmişte hiçbir inşaat bitirmişliği ya da ekonomik yeterliliği bulunmamasına rağmen devasa projelere dahil edildiği görüldü. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve oğlu Fırat Erkol’un faaliyetlerine uzandı. Kooperatif Başkan Yardımcısı olan Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol’un, yine Ares İzmir Yapı şirketinde ortak olduğu belirlendi. İddianameye göre, baba-oğul Erkol’ların kooperatifteki üyeliklerinden çıkış yaparken, hiçbir genel kurul kararı olmaksızın kasadan toplamda 235 bin 920 TL nakit ödeme aldıkları tespit edildi. Bununla da yetinilmeyerek, belediyenin yapımını üstlendiği kooperatiflere kayıtlı olan toplam 6 adet daire ve villanın, Ümit ve Fırat Erkol tarafından üçüncü kişilere usulsüz şekilde devredildiği Koopbis kayıtlarıyla kanıtlandı.

Sevigen’den sert tepki: "Bu bir rezilliktir"

TGRT Haber’deki programa konuk olan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, skandala ilişkin sert ifadeler kullandı. Yolsuzluğun siyasi ayağına işaret eden Sevigen, " Burada partiye kızıyorum. Belediyeler bulaştı gitti, ilk defa partiye bulaşıyor. İl Başkanı partinin temsilcisidir. Bu partiye doğru gidiyor. Partinin ismi karalanıyor, partinin ismi kötüleniyor. Genel Başkan partiyi mi koruyacak, kendi arkadaşını mı koruyacak? Genel başkanlar niye müdahale etmez? Niye genel başkanlardan çekinmezler? İl Başkanı partinin temsilcisidir. Ne işi var Ankara İl Başkanı’nın, oğlunun İzmir’deki bu kooperatiflerde? Bu insanlarla CHP isminin yan yana anılması bana zul geliyor. Bu yapılan partiye karşı bir rezilliktir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Toplamda 200 milyon KDV yükü

Gazeteci Ece Sevim de kooperatiflerin "vergi muafiyeti" vaadiyle insanları üye yaptığını ancak İZBETON’un arsa sahibi olmaması nedeniyle bu hakkın kaybedildiğini belirtti. Bu yasal boşluk sebebiyle 558 ortağa kişi başı 400 bin liraya yakın, toplamda ise 200 milyon liralık ekstra KDV yükü bindiği ifade edildi.