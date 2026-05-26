Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın sürpriz bir kararla rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, adliye çıkışında önemli açıklamalarda bulunarak AK Parti iktidarını sert bir şekilde eleştirdi.

Çağatay Güç: Bu dava tamamen siyasi bir yargılamadır

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklandığı rüşvet operasyonunu siyasi bir yargılama olarak tanımlayan ve Özgür Özel’in İzmir’e geldiği gün bilinçli bir amaçla yapıldığını öne süren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bu kadar mesnetsiz, somut delili olmayan tamamen siyasi yargılamalarla değerli Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’ı ne yazık ki içeri aldılar. Genel Başkanımızın geldiği gün bilerek ve bilinçli olarak yapılmış bir operasyondur.” şeklinde konuştu.

“Bunun ileride hem siyasi hem manevi karşılığı olacaktır”

Son olarak, Başkan Günay’ın kentte çok sevilen bir başkan olduğunu hatırlatan ve darbe dönemlerinde bir durumun yaşanmadığının altını çizen Güç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar insanlara eziyet edildiği, çalışkan insanların yargılandığı ülkedeki dürüst, ahlaklı insanların yargılandığı bu kadar ağır bir dönem zannediyorum yaşanmamıştır, darbe dönemlerinde bile böyle bir şey yaşanmamıştır.

Mustafa Günay’ın İzmir’in en sevilen ahlaklı, dürüst belediye başkanlarımızdan biridir. Bunun ileride hem siyasi, hem manevi olarak karşılığı olacaktır. Bunun bedelini biz ödemeyeceğiz, en kısa zamanda o bedel gelecektir.”