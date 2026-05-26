Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir’in önemli isimlerinden Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, öğlen saatlerinde CHP’li Özgür Özel’in İzmir’de düzenlemek istediği miting öncesinde yaşanan olayları değerlendirerek, Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştirmek istediği miting öncesinde kentte yaşanan olaylarla ilgili CHP’yi suçlayan AK Partili Özgür Hızal, kentin kirli algılara alet edilmemesi gerektiğini savunarak, İzmir’in kavgalarda taraf olmaması gerektiğinin altını çizerek CHP’li Özgür Özel’i eleştirdi.

“İzmir, kavgalarınızın tarafı değil”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İzmir siyasetinde ilklerin günü olduğunun altını çizen AK Partili Özgür Hızal, İzmir’in kavgalarda taraf olmaması gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı: “İzmir siyaseti için ilklerin günü. İlk defa Gündoğdu Meydanı'na çıkan bir sokakta yapılan bir mitinge İzmir olarak şahit olduk.

Mitingi yaptığınız yeri İzmirliler çok iyi bilir. Normalde polis memurlarımızın Gündoğdu mitinglerine giriş için arama ve kontrol yaptığı sokakta toplanabildiniz. Bari kabul edin, İzmirli hemşerilerimizi kirli algılarınıza alet etmeyin. İzmir, kavgalarınızın tarafı değil.”