Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek yüzme eğitimlerinin yanı sıra havuz, belirlenen saatlerde ailelerin kullanımına da açık olacak. Tesiste yetişkinlere yönelik bireysel yüzme kursları da verilecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Urla'da bulunan olimpik yüzme havuzunda her yıl düzenlenen çocuklara yönelik yaz dönemi yüzme kursları 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yaz boyunca gerçekleştirilecek eğitimler iki ayrı dönem halinde düzenlenirken, kurslarda çocuklara uzman eğitmenler tarafından yüzme eğitimi verilecek. Okulların tatil edilmesiyle karnelerini alan minikler yüzme kurslarında havuzda eğlenceli vakit geçirecek. Ayrıca bu sezon TSYD ilk kez yetişkinlere de özel kurs verecek. Böylelikle hem çocuklar hem veliler yüzme kursunda faydalanacak.

“Kurslar iki dönemde gerçekleşecek”

Yüzme kurslarının ilk dönemi 6-30 Temmuz, ikinci dönemi ise 3-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört haftalık periyotlar halinde planlanan kurslarda çocuklar farklı program seçenekleriyle eğitim alabilecek.

“Farklı eğitim programları düzenlenecek”

Kurslara katılan çocuklar, yaz tatili boyunca pazartesi-çarşamba, salı-perşembe veya hafta içi dört gün olmak üzere oluşturulan programlardan birini tercih edebilecek. Eğitimler, uzman yüzme eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek.

“Yetişkinlere de kurs verilecek”

TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu, lisanslı sporcuların antrenmanlarının yanı sıra kurs saatleri dışında ailelerin kullanımına da açık olacak. Tesiste ayrıca yetişkinlere yönelik bireysel yüzme kurslarının da düzenleneceği bildirildi.