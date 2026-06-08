Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan birinci oturumunda Cemil Tugay, Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un polemiğe neden olan fıkrası ile ilgili konuşarak, linç kültürünün doğru bir şey olmadığını ve Rahmi Koç’un iş dünyasında saygınlığıyla bilindiğini vurguladı.

Cemil Tugay: Rahmi Koç, Türkiye’de sanayinin gelişmesinde çok iyi katkıları olan, saygınlığıyla bilinir

Konuyla ilgili Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir’in verdiği önergeye hitaben konuşan ve Rahmi Koç’un kamuoyunda saygınlığıyla bilinen bir iş insanı olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Amerikan Hastanesi’nin açılışında ben de vardım ancak o konuşmanın olduğu sırada orada yoktur. Rahmi Koç, Türkiye’de sanayinin gelişmesinde çok iyi katkıları olan, saygınlığıyla bilinir.

Söylediği fıkranın doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Kendisi de zaten özür diledi. Bu noktada özellikle Kürt kadınlarını aşağılamaya yönelik söylem olduğunu düşünmüyorum. Her insan bazen söylediği sözün nereye gittiğini bilmeden hatalı şeyler söyleyebilir. Hemen linç etmemek lazım. Dolayısıyla İzBB Meclisi’nde bizlerin böyle bir şey söylemesini doğru bulmuyorum, linç kültürü iyi bir şey değildir. Bence sizin de özür dilemeniz gereken bir şey var.” şeklinde konuştu.

Latif Aydemir: Meclisin büyük çoğunluğu Güneydoğu kökenli

Tugay’ın kendisine verdiği yanıt üzerine konuşan ve meclisin büyük çoğunluğunun Güneydoğulu olduğunu vurgulayan Bağımsız meclis üyesi Latif Aydemir ise şu ifadeleri kullandı: “Bu olay 24 saat sürdü. Sizden bu olayı kınamanızı bekliyorum. Bu meclisin bile büyük çoğunluğu Güneydoğu kökenlidir.”

"Yıldız Sineması çok değerli bir bina ancak güçlendirilmeye ve restorasyona ihtiyacı var"

Öte yandan, kentin önemli yapılarından Yıldız Sineması’nın son durumu ile ilgili de konuşan Başkan Tugay, Yıldız Sineması’nın çok değerli bir bina olduğunu ancak güçlendirilmeye ve restorasyona ihtiyacı olduğunu aktararak, “Yapılan projenin biraz daha fonksiyonel ve daha fazla insanın yararlanabileceği bir tesis olacağı kanaatine vardık.

Daha sonra bu proje ile ilgili bir görüşme süreci oldu, onun sonuçlanması zaman aldı. Bu esnada imar plan değişikliği yapılması gerektiğini anladık. Sonra Bunları tamamladık ve hazırlanmış olan projeyi sunduk. Bu revizyonların tamamlanması sürecindeyiz.

Yıldız Sineması çok değerli bir bina ancak güçlendirilmeye ve restorasyona ihtiyacı var. Buranın kültür merkezine dönüştürülmesiyle projemiz koruma kurulunun sürecindedir. Burada bir para harcandıysa da zaten hala faal bir alan olarak çalışmaktadır.” dedi ve sözlerini noktaladı.