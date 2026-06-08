Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklamasında, deneyimli voleybolcunun önümüzdeki sezonda sarı kırmızılı formayı terleteceği ifade edildi.

Birçok ülkede forma giydi!

29 yaşındaki Rebecca Latham, kariyeri boyunca farklı liglerde ve önemli kulüplerde forma giydi. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan başarılı voleybolcu; Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markopoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formalarını terletti.

Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada, "Göztepe’mize Hoş Geldin Rebecca Latham. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markópoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Rebecca." ifadeleri kullanıldı.