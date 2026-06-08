Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

Meclis'te, Harmandalı’nın kapatılmasının ardından kentin gündemine oturan çöp krizi ve atıkların geçici olarak Manisa’ya taşınması tartışıldı.

Tugay: Bir dahaki döneme devam edersem, hayallerimden bir tanesi

AK Parti grubunun verdiği soru önergesine yanıt veren Tugay, en büyük hayallerimden bir tanesi diyerek, “Ara çözümlerden bir tanesi Manisa idi. Manisa’da çöp bertaraf tesisinde geçici süreyle taşınması yapılırken sızıntı suları ne dereye döküldü ne de saçılmış. Bunların hepsi arıtma sistemine tabi olmalı. Kendi arıtma tesisi üzerinden arıtmasını yapalım. Ulu orta döken yok. Bunlar arıtma tesisine taşıyor. Bunlar toprakta sorun yaşatacak, halkı etkileyecek bir durum yok. Buradaki yanlış anlamayı bitirin. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi, Allah kısmet eder bir dahaki döneme belediye başkanı olmaya devam edersem, bu bölgenin rehabilite edilmesi için çalışmak lazım. Orada metan gazı çıkarılan bir alanın olması bize yakışmıyor. Bu sadece CHP’nin suçudur diye olan algı da yanlış. Planlama Bakanlık’ın üzerindedir. Bazı insanlar bunlardan hoşlanmıyor ama… Çöpün siyaseti olmaz. Birileri bu şehirde çöp sorunu yaşıyor diye rant sağlarım, PR yaparım diyenler yanlış düşünüyor. Bunları etik bir çerçevede oturup çözmek istiyoruz. İzBB tek başına çözemiyor. ÇED onayı, ruhsat olmadığı sürece İzBB bir şey yapamıyor. Metan gazından elektrik üreten bir firma var. O firma İzBB’nin değil. Orada bir rehabilite çalışması olmadan biz bir şey yapamayız. Harmandalı’na bir gram çöp atmayı düşünmüyorum” dedi.

Boztepe: Metan gazının çıkarılması ile ilgili bir anlaşma var

Harmandalı’ndan ciddi gelirin olduğunu söyleyen AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Özel firmaya verilmesi ile ilgili bir konu çıktı. Eğer protokolü incelenirse, metan gazının çıkarılması ile ilgili bir anlaşma vardı. Toprakla örtülüyor. Geçmiş dönemde Çiğli’de meclis üyeliği yapmıştım ve o dönemde burada orada ciddi bir gelirimiz var. Çiğli olarak İzmir’in bütün çöpünü biz çekiyor. Gelirin bir kısmı Çiğli Belediyesi’ne aktarılmalı dedik. Metan gazının bu şekilde çıkması devam ediyorsa, çöp dökmeye devam edilir diye söyledik. Hayır buraya dökülen çöpler yeterli dediler” şeklinde konuştu.