İzmir’in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yolları kullanarak yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı. Deniz üzerinde hareket halinde olduğu belirlenen fiber karinalı lastik bot, ekiplerin müdahalesiyle durdu.
Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti!
Olay, gece saatlerinde Urla açıklarında gerçekleşti. Görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, deniz üzerinde ilerleyen şüpheli bir lastik bot olduğunu belirledi.
Bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri intikal etti. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurmak için operasyona start verildi.
Bot durduruldu!
Sahil Güvenlik Botları tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, deniz üzerinde ilerleyen bot durduruldu. Botta gerçekleştirilen kontroller sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler!
Düzensiz göçmenler karaya çıkarılırken sağlık kontrolleri ve kimlik işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.