Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de Alsancak Limanı tartışmaları devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu’na bağlı olan İzmir Alsancak Limanı’nın yeni işletmecisi Albayrak Grubu olan Alport Şirketi olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Limanla ilgili belirsizliğin giderilmesi bir grup tarafından sevindirici olarak nitelendirilirken bir grup tarafından ise ‘rant’ eleştirilerine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde “Bugüne kadar sessiz bir şekilde söylediğim şeyi söyleyeyim. İnsanlar “Geç kaldın” da diyebilir ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir Limanı’nı işletmeye de talip olabiliriz” mesajı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Bugün 'kapatılsın' denilen limana yarın 'biz de alabiliriz' deniliyor olması bana biraz garip geliyor" ifadelerini kullanan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk’ün ardından gözler bir de kruvaziyer temsilcilerine çevrildi.

“Hangi ekipman, tecrübe ve kadroyla?”

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin “İki senedir neredesin? Madem işletecektin, bu yer atılken neden bekledin?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İzmir Limanı’nın işletmesini hangi ekipmanla, hangi tecrübeyle, hangi kadroyla yapacaklar?” sorusunu yönelten Başkan Bilgin, “Sonuçta liman işletmeciliği ciddi bir elleçleme kapasitesi gerektirir. Ben kruvaziyer tarafını bilirim, konteyner tarafına çok hakim değilim; o konuda en doğru değerlendirmeyi Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk yapar. Bu açıklamayla neyi kastettiğini de aslında ona sormak lazım. Ama “kruvaziyere talibim, ben işletirim” deniyorsa, buna açıkçası gülerim. Neden? Çünkü ayrım yapılmadan doğrudan limanın tamamına talip olunuyor. Limana talipseniz, kruvaziyere de talipsiniz demektir” dedi.

“Bu iş sadece ‘talibim’ demekle olmuyor”

Bu işin düşünüldüğü kadar kolay olmadığının da altını çizen Bilgin, “Bildiğim kadarıyla Albayrak Grubu’nun liman işletmeciliği tecrübesi var, daha önce farklı alanlarda bu işleri yaptılar. Ama kruvaziyer işletmeciliğine talip olunuyorsa, şu soru da sorulmalı: Madem bunu yapabilecek kapasite vardı, neden daha önce gelip bu limanı işletmediler? Burası daha önce de boştu. Neyi beklediler? Devir sürecini mi? Cemil Tugay’ın göreve gelişinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Bu süreçte neden böyle bir adım atılmadı? Açıkçası bu durum bana oldukça ilginç geliyor. Bu noktada kendisine tekrar sorulması gerekir: “Kruvaziyer işletmeciliği konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz?” Çünkü bu iş sadece “talibim” demekle olmuyor. Örneğin, Egeport gibi firmalar, geldiklerinde tüm ekipmanlarıyla, altyapılarıyla ve uluslararası bağlantılarıyla geliyor. Aynı şekilde Galataport da öyle. Egeport’un dünya genelinde çok sayıda limanı var ve bunu bir ağ gibi kullanıyor. “Rotalarınıza benim limanlarımı eklerseniz, İzmir’de de size kolaylık sağlarım” diyor. Ayak bastı ücretleri, yanaşma bedelleri, tedarik, su ve atık hizmetleri gibi birçok avantaj sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Gemileri nereden bulacak?”

Son olarak, “Peki Cemil Tugay bu gemileri nereden bulacak, kimle görüşecek?” çıkışında da bulunan Bilgin, “Eğer “Fuarlara katılırım, oradan gemi getiririm” deniyorsa, o fuarlar geçen yıl da vardı, önceki yıllarda da vardı. ‘Neden daha önce katılınmadı, neden gemi getirilmedi?’ diye sorulur” diye konuştu.