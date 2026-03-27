Son Mühür/ Merve Turan- Ege’nin simgeleşen etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 15’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Alaçatı Ot Festivali, tarihinde ilk kez "uluslararası" statü kazanarak ziyaretçilerini ağırlayacak. Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 20–26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dev organizasyon, bu yıl "Köklerden Dünyaya" temasıyla doğa tutkunlarını, gurmeleri ve kültür meraklılarını Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde bir araya getirecek. İstanbul’da düzenlenen görkemli lansman toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin yerel bir imece hareketinden küresel bir markaya dönüşüm öyküsünü paylaştı.

Başkan Lal Denizli, festivalin temellerinin 15 yıl önce bir grup gönüllü komşunun büyük fedakarlıklarıyla atıldığını hatırlatarak, gelinen noktada organizasyonun hafta sonları 1 milyona yaklaşan bir ziyaretçi trafiğine ulaştığını vurguladı. Bu yılın en önemli gelişmesi ise festivalin Worldchefs (Dünya Şefler Birliği) akreditasyonunu alarak resmen uluslararası kimlik kazanması oldu. Yaklaşık bir yıl süren titiz bir hazırlık ve denetim sürecinin ardından bu eşiğin aşıldığını belirten Denizli, uluslararası tescilin sadece bir prestij meselesi olmadığını, aynı zamanda Ege mutfağının endemik zenginliğini dünyaya pazarlamak için stratejik bir kapı açtığını ifade etti.

Küresel Gastronomi vitrininde Alaçatı imzası

Lansmanda söz alan Worldchefs Türkiye Başkanı Dr. Emrah Köksal Sezgin, festivalin dünya gastronomi haritasındaki yerine dikkat çekerek, bu yılki programın içeriğine dair heyecan verici detaylar paylaştı. Festival kapsamında 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 profesyonel şefin katılımıyla düzenlenecek uluslararası yemek yarışmaları, Alaçatı’yı küresel bir lezzet merkezine dönüştürecek. Etkinlik sırasında, festivalin dünya standartlarında bir gastronomi organizasyonu olduğunu belgeleyen resmi akreditasyon belgesi, alkışlar eşliğinde Başkan Lâl Denizli’ye takdim edildi.

Festivalin ruhunu oluşturan yerel üretim ve kadın emeği bu yıl da ön planda tutulmaya devam edecek. Başkan Denizli, stantlarda satışa sunulacak tüm ürünlerin el emeği ve ot temalı olması zorunluluğunun süreceğini belirterek, bu yılın odak noktasındaki bitkinin "körmen" (yabani sarımsak) olduğunu açıkladı. Üretim kültürünü koruma misyonuyla hareket eden festival, yerel üreticinin ekonomik olarak güçlenmesine de doğrudan katkı sunmayı hedefliyor.

Altı gün boyunca kesintisiz lezzet ve eğlence

Daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez 6 güne yayılan festival programının ilk yarısı tamamen gastronomi odaklı profesyonel etkinliklere ayrılacak. Gastronomi liselerinden üniversite öğrencilerine kadar genç yeteneklerin de dahil olacağı uluslararası yemek yarışmalarıyla başlayacak olan süreç, festivalin ilerleyen günlerinde konserler, atölyeler ve sergilerle renkli bir şölene dönüşecek. Nil Karaibrahimgil, Mert Demir ve Şevval Sam gibi sevilen sanatçıların sahne alacağı akşamlar, Alaçatı sokaklarını müzikle dolduracak.

Kültürel etkinliklerin yanı sıra yoga, pilates ve çeşitli spor aktiviteleriyle zenginleşen program; Değirmenler mevkii, Alaçatı Cumhuriyet Meydanı ve Deneyim Noktası gibi stratejik alanlarda gün boyu sürecek. Klasikleşen "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidi Toplama" yarışmalarına ek olarak, bu yıl "Sürdürülebilir Tarım Projesi Yarışması" da biyoçeşitliliği koruma amacı güden temanın önemli bir parçasını oluşturacak. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşen festival korteji, ilk kez düzenlenecek olan "en iyi kostüm" yarışmasıyla hafızalara kazınacak bir görsellik sunacak.

Çeşme ekonomisine katkı

Başkan Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin sadece kültürel bir buluşma değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik ekosistem olduğunu rakamlarla ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500-560 milyon TL civarında bir ekonomik hacim yaratan festivalin, sezon dışı dönemde küçük esnaftan dev otellere kadar tüm kente can suyu olduğunu belirtti. "Dört mevsim yaşayan bir Çeşme" vizyonuna hizmet eden bu organizasyon, yerel kalkınmanın en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, hem Ege’nin endemik otlarını koruma altına alıyor hem de Çeşme’nin marka değerini kıtalararası bir seviyeye taşıyor.