Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kentin simge yapılarından Tarihi Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alanın imar planı değiştirilerek 20 katlı yapılaşmaya açılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, itirazda bulunacaklarını duyurdu. Alsancak Limanı ile ilgili gelişmeleri de yorumlayan Tugay, dikkatleri çeken bir çıkışta bulundu: Limanı işletmeye talip olabiliriz.

Elektrik Fabrikası’nın imar planının değişmesinin yankıları sürerken konuyla ilgili Başkan Tugay, “Buna benzer kararların tamamında olduğu gibi ilkesel olarak karşı olduğumuz şeyi tekrar ifade edeyim: İzmir’de herhangi bir imar plan kararı verirken buradaki Büyükşehir’in, ilgili ilçe belediyesinin, yerel yönetimlerin görüşünün alınmadan bu kararın verilmesi kesinlikle yanlış. Bunu tüm verdikleri diğer kararlar için de söylüyorum. Biz her zaman diyaloğa açığız. Şehrimizin yararına olacak her türlü planlama çalışmasının içinde olmaya hazırız” dedi.

“Tüm itirazları yapacağız”

“Bu TOKİ’nin yapacağı konutlar için seçeceği yerler için de geçerli, başka yerlerdeki imar plan çalışmaları için de geçerlidir” sözleriyle devam eden Tugay, “Burada da yine daha önceden bir hazırlık yapıldığını hissetmiştik. Bir bahis olmuştu ama maalesef yine yanlış bir karar verildi. Tamamıyla yanlış. O bölge tarihi açıdan çok önemli bir bölge. Elektrik Fabrikası kentteki kültür mirası açısından önemli bir yapı. Verdikleri imar plan kararında Elektrik Fabrikası’nın kendisini koruyor gibi görünüyorlar ama hemen çevresindeki boş alanda yoğun bir imar kararı verildi. Bu binanın tüm özelliğinin gitmesi demek. Koca İzmir’de, koca Türkiye’de başka yer mi kalmadı da gidip bu kadar tarihi açıdan önemli, bir yapının, hassas bir bölgenin orada illaki yapılaşma yapmak istiyorsunuz diye sormak istiyoruz. Tamamen karşıyız. İdari ve hukuki açıdan tüm itirazları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Rant alanı olarak görülmesiyle olmaz”

Alsancak bölgesiyle ilgili yıllar önce özel planlama alanı ilan edildiğini hatırlatan Tugay, “Piriştina zamanında özel planlama alanı olarak ilan edilmişken sonraki yıllarda açılan davalarla bunu iptal ettirdiler. Bu yüksek yapılaşma 2012-2013 yıllarında kazanılan davalar sonunda oldu. Orayı bir rant alanı olarak düşünüler zaten. Ve mülkiyet sahiplerinin kimler olduğuna bakmak lazım. Orada da açıkçası iktidara yakın isimler. Limanın güncel olarak iyi bir yük limanı olma özelliğini kaybetmesi bambaşka bir konu, limanın kendisi ve arkasındaki bölgenin ranta açılması bambaşka bir konu. Biz isteriz İzmir Alsancak Limanı iş yapsın, faal olsun daha etkin bir limana dönüşsün. Ama bu, arkasındaki alanı ranta açarak olmaz. Liman’ın kendisinin de bir rant alanı olarak görülmesiyle de olmaz. Devletin yükümlülüğü böyle durumlarda özel sektöre verip de onun bir rant çalışması yapmasını sağlamak değil tam tersine İzmir’in tarihi ve kültürü açısından çok önemli olan bu limanı gerekli şekilde yenilemesidir” dedi.

“Bugüne kadar sessiz bir şekilde söylediğim şeyi söyleyeyim. İnsanlar “Geç kaldın” da diyebilir ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir Limanı’nı işletmeye de talip olabiliriz” mesajı da veren Tugay, “Böyle bir şeyi talep edebiliriz. Böyle bir şey de var. Ancak bununla ilgili çalışmaların oluşmadığı da ortada” diye konuştu.