Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) Kültürpark’taki 2 No’lu holünde yürütülen çatı tadilatı sırasında, 23 metre yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybeden Anıl Göçmenli’nin vefatı kent gündemindeki yerini koruyor. Acı olayın üzerinden geçen 13 günün ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuya ilişkin ilk kez kameraların karşısına geçti. Tugay, ailenin avukatı Mehmet Fatih Demir’in, belediyenin hukuki sorumluluğuna dikkati çeken ve soruşturma dosyasındaki eksikliklere vurgu yapan iddialarına yanıt verdi.

“Olay hukuka yansımış durumda”

Yaşanan iş kazasından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Başkan Cemil Tugay, "Gerçekten çok üzüldüğümüz bir olay. Genç bir arkadaşımız. Büyükşehir olarak sorumlulukla ilgili bir şeyden kaçıyor değiliz. Herhangi bir noktada bizle ilgiliyse gerekeni yaparız. Bu olay hukuka yansımış bir konumda. Avukat tabii ki yorumlarda bulunabilir. Ama nihayetinde yargılama sürecinde söylenecek şeyler" ifadelerini kullandı.

“Tekrar tekrar incelediler”

Olayın teknik detaylarına ve belediye birimlerinin incelemelerine de değinen Tugay, denetim süreci tamamlanmadan iş başı yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizimle ilgili bir sorumluluk varsa bu konuyu arkadaşlarımızın incelemesini istedim. Tekrar tekrar incelediler. Çok talihsiz bir olay. Genç arkadaşımızı o gün oraya çalışmaya getiren kişiler tarafından henüz Büyükşehir Belediyesi denetlemesi gerçekleşmeden işe başlatmak bu olayın gerçekleşmesine neden oldu. Olayın bundan sonra yetkili makamlarla soruşturmayı yapan kişiler tarafından değerlendirilmesi olayın daha doğru anlaşılmasını sağlayacaktır."