Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti. Toplantıda komisyondan gelen raporlar ve başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü.

İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Kemalpaşa’daki Tarım ve Hayvancılık İhtisas Bölgesi planları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden gündeme alındı. Yeni planlar daha önce ihtisas komisyonlarının değerlendirmesine sunulmuştu. Komisyon raporu, bugün yapılan meclis toplantısında oy çokluğuyla gündeme geldi.

Tarım-Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Organize Sanayi Bölgeleri’ne ilişkin planlara AK Partili meclis üyeleri ret oyu verdi. CHP’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla planlar meclisten oy çokluğuyla geçti.

BOZTEPE: GELECEK GÜNLERDE DAVA AÇILIRSA CHP’Lİ ÜYELERE SARI ZARF GİDECEKTİR

CHP’li meclis üyelerinin bu plan üzerinden yargılanabileceğini söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “ Yok hükmünde olan plan üzerine konuşuyoruz. Mahkemeler tarafından iptal edilen plan. Geçen gün komisyon başkanı komisyon kararlarının gizli olduğunu, dışarıya sızmaması gerektiğini söyledi. Komisyonların meclis toplantısına açık olması bütün vatandaşa açık olması demektir. Bugün Cemil Tugay’ın burada olmasını isterdim. Gelecek günlerde dava açılırsa bu plana AK Partililer ret verince oy çokluğu ile kabul edilecek. CHP’li Üyelere sarı zarf gidecektir. Biz burada mahkeme kararı olmasaydı dediğiniz konuda haklısınız. İmar ile ilgili verilen kararla kimse yargılanmaz. 2 tane mahkeme kararı var. 1 tanesi 8. İdare mahkemesi tarafından verilen kararda mahkeme heyeti İzBB’yi haklı buluyor. Fakat başka mahkeme kararı ise 6. İdare mahkemesi de planı iptal edin diyor. Kamu yararı kararının yapılan plana aykırıdır diyor. Bu madde ile 600 metrekare arttırıyoruz. ÇED raporu yok. Yeniden ÇED raporu alınmalı. Biz bugün burada alınan karar ile oradaki yatırımcılara iyilik yapmıyoruz. Daha da uzatıyoruz” dedi.

“CEMİL TUGAY’A GÜVENİYORUM DEMİŞTİM AMA GÜVENİMİ BOŞA ÇIKARDI”

Konuşmasına devamında Cemil Tugay’ın güvenini boşa çıkardığını söyleyen Boztepe, “Bu mecliste sadece bu konuları bir tek ben mi konuşacağım? CHP’li arkadaşları uyarın. Ben komik bir şey söylemedim. 40 milyara yakın kamu zararı var. 600 metrekare emsal artışı var. Ben bu kenti düşünüyorum. Ama burada arkadaşlar kıkırdıyor. 38 sayfalık bilirkişi raporunu çöpe mi atacağız? CHP’de bu konuya karşı olan arkadaşların var olduğunu biliyorum. Dışarıda bazı şeyler duyuyoruz. Çarşamba günü olan mecliste Cemil Tugay’a güveniyorum demiştim ama güvenimi boşa çıkardı. Üzerinde tartışılan bir plan yok. Olmayan bir plan üzerine konuşuyorum” diye konuştu.

AŞIK: ÇED RAPORU ALINMASINA GEREK YOKTUR YAZISI VARDIR

İlgili plana yönelik AK Parti’den yapılan eleştiriye cevap veren CHP’li Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, “Kemalpaşa Halilbeyli bölgesi bin yüz hektar iken 450 hektarı tarımsal üretime ayrıldı. Bölgeye hem bakanlık hem de belediye tarafından üst ölçekli planlarda tarım ve hayvancılık bölgesi olarak planlanmıştır. Alanın bugün alt ölçek planlarını yapıyoruz. 1/25000 bin planları 2017 yılında yapılmış. 2023 yılında da 5000 planları onaylanmıştır. Bu alan büyüklerin detaylandırılmadığı, yapılaşma koşullarının farklı olduğu, farklı DOP çalışmaları nedeniyle bazı davalar neticesinde parsel bazlı iptal edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan diğer konu ise ÇED raporudur. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı çalışmasında ÇED raporu alınmasına gerek yoktur yazısı vardır. ÇED raporu ruhsat aşamasında istenecektir diye yazı da belirtilmiştir. Bu aşlamada planlama çalışmalarında mahkemenin iptal gerekçelerini giderecek şekilde erişimi sağlayan ulaşım bağlantıları yeniden ele alınmış, parsel büyüklüğü ise 10 bin metrekaredir. Köye birleşen parseller ise minimum 5 bin metrekare olarak belirlenmiştir. Bu bölge sadece İzmir için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye ekonomisine katkısı çoktur” dedi.

Burçin Kevser Sevil, “Amacımız tarıma, Türkiye’ye katkı sağlamak gibi açıklama yapıldı. Mahkeme kararına da değindi ama o kararda tarım alanlarıyla ilgili problem yok. Tarım alanı olarak kullanılmayacak, otopark, belediye hizmet yeri, teknik yerler için mahkemenin ciddi tespitleri olduğu için bu teknik yerleri için mahkemece iptal kararı verilmiş. Bu meclis tarafından yapılan plana bugün idare mahkemesi tarafından 2. ayda iptal ediliyor. Mahkeme kararında alt bölgelerde, planlama yaptığınız alanlarda otopark, teknik alt yapı kullanım alanı olarak belirlediğiniz alanlarda toprak yapısının büyüklüğü göz ardı edilmiştir. Diyor. Bu planı yaparken teknik, bilimsel tespit yapmadan planı oturtmuşsunuz diyor.

Böyle bir alanı planlamak, belediye binasını planlamakla aynı şey değil. Biz imar artışının olabileceğini öngörebiliyoruz. Verimli tarım arazisi istiyorsak hep birlikte çıkaralım diyoruz. Alanın metrekaresi artması nedeniyle bu konu tekrar hukuk komisyonuna gitmesini ve bu konunun buradan oy birliği ile çıkması inancını söylüyorum” şeklinde konuştu.

ATMACA: HUKUK KOMİSYONUNA DA İADE EDİLMESİNİ UYGUN GÖRÜYORUZ

Planların tekrar komisyonlarda incelenmesini talep eden AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “2025 yılının 10. Ayında gündemimize gelmişti. Komisyonlarda görüşülmüştü. Biz komisyonlara bu konuyu ilettik ve 1 ay daha değerlendirilmesini, müzakere etmemiz gerektiğini belirtmiştik. İmar komisyonu gibi hukuk komisyonuna da iade edilmesini uygun görüyoruz” dedi.

KİŞİLİ: BİZİM OYUMUZ, YARGIMIZ BELLİ

AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim ama Nilüfer Hanım konuşmalarında ‘ben burada bazı şeylere açıklık getirmem gerekiyor’ diyor. Bizle ilgili getirmenize gerek yo bizim yargımız belli, sonucumuz da belli. Siz kendi grubunuza kendi açıklamaları yapmamışsınız. Hüsnü Bey açıkladığı için siz açıkladınız. Nilüfer Hanım’ın açıkladığı her şeyi Çarşamba günü burada Hüsnü Bey her şeyi açıkladı. Kendi grubuna yeterince bilgilendirilme yapmamış” dedi.