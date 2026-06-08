Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

Meclis üyelerinin meclise verdiği soru önergesi bölümünde EXPO hakkında soru önergesi verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay açıklamalarda bulundu.

"2026’ ya da 2027’ ye bitmesi mümkün değil"

EXPO' nun yetişmediğini söyleyen Tugay, "EXPO projesine başvurulduğu zaman 2026 yılında yapılması hakkında bir plan var. Göreve geldiğimizde değerlendirme yaptık, bu alandaki kamulaştırma süreçlerinin 2026’ ya da 2027’ ye bitmesi mümkün değil. Bizim EXPO’yu yapmamak gibi bir durumumuz yoktu ancak yetişmeyeceği ortadaydı. EXPO komitesi ile başka bir alanda yapmak için görüşmeler yapıldı. Nihayetinde İnciratı’nda Nisan 2027 yılında yapılması kararlaştırıldı. Hazırlıklar devam ediyor. Bu alanda ise kesin olacağı şey, orası asla ve asla kişisel ranta bırakılmayacak. O alan bütün İzmir’in kullandığı sosyal donatı alanı olacak. Herhangi bir maceraya girişilmeyecek. Binaları kamulaştırılan yurttaşlarımıza bedelleri ödeniyor. Mağdur olunmaması için hassasiyet sürüyor. Devam eden hukuki soruşturulmalar var bunlar da olabilen en doğru şekilde yürütülüyor. Amacımız tarih nedeniyle yapmamamıza rağmen… Kalıcı olsun hizmeti versin diye seçilir. Ben bunu size garanti ederim. Yapılaşma olmayacak, kişisel hizmet alanı üretmeyeceğiz. Bir rekreasyon, spor, dinlenme, botanik peyzaj alanı olarak gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Boztepe: Yetişmiyor

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe," Özellikle EXPO için defalarca söz almış ve konuşuldu. Ve denildi ki yetiştiremeyeceksiniz. Siz de bugün yetişmediğini açıkladınız. Muhalefeti dikkate almak lazım. Uyarılar yapıyoruz. Biz hiçbir zaman set kurmadık. Ben hep İzmir’in haklarını savunurum. Yetişmez demiştik, alternatif yer bulalım demiştik. Bugün görüyoruz ki yetişmiyor. Bizi o dönemki belediye yönetimin o dönemim meclis üyelerinin ne diyeceğini merak ediyorum.

Boztepe'ye cevap veren Tugay, “Herhangi bir kişi, vazgeçin yeşil alan yapmayalım, 10 katlı bina yapalım deseydi, biz burayı halkın tamamına açacağız, yeşil alan olacak derdim. Yeşil alana ihtiyacımız var.” dedi.