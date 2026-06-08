Göztepe, 2026-2027 sezonu öncesinde taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir avantajı paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Digiturk ile yapılan iş birliği çerçevesinde kombine sahibi olan taraftarlara “Mini Yıldız Dolu Paket” hediye edileceğini duyurdu.

beIN CONNECT’te izlenebilecek!

Kampanya çerçevesinde kombine sahibi olan sarı kırmızılı taraftarlar, kendilerine özel tanımlanan kodlar ile birlikte beIN CONNECT üzerinden birçok spor organizasyonunu izleyebilecek.

Göztepe mobil uygulaması üzerinden kullanılacak!

Göztepe’nin yenilenen dijital platformu olarak dikkat çeken Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden taraftarlara kod iletimi gerçekleştirilecek.

Kombine sahibi taraftarların, Passo sistemi üzerinden gönderilecek mesaj ve e-postalarda yer alan kod ve aktivasyon adımlarını gerçekleştirerek paketlerini aktif hale getirebileceği ifade edildi.

Bilgilendirmeler iki aşamada!

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kampanyaya ilişkin kupon kodları ve bilgilendirme mesajlarının iki aşamada gönderileceği belirtildi.

İlk etap mesajlarının koltuk değiştirme döneminin tamamlanmasıyla beraber gönderileceği, ikinci etap bilgilendirmelerin ise ağustos ayının ilk haftasında taraftarlara yapılacağı ifade edildi.

Son tarih açıklandı!

Göztepe yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen taraftarlar için son tarihin 31 Temmuz saat 23.59 olduğu ifade edildi.