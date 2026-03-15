ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz ticaretinin durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda boğazın güvenliğinin sağlanmasının küresel ölçekte ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ortak sorumluluk”

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan petrol alan ülkelerin bölgedeki geçiş güvenliğini sağlamada daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Trump, ABD’nin bu süreçte önemli ölçüde destek vereceğini belirterek, uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Trump açıklamasında, ABD’nin bölgedeki gelişmelerin sorunsuz ilerlemesi için diğer ülkelerle koordinasyon halinde çalışacağını söyledi.

“Uluslararası iş birliği gerekli”

Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Trump, güvenliğin sağlanmasının sadece ABD’nin değil tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Trump, bu süreçte uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin küresel güvenlik ve istikrar açısından önemli olduğunu belirterek, söz konusu iş birliğinin uzun vadede dünya genelinde güvenlik ve barışa katkı sağlayacağını savundu.

Daha önce savaş gemisi çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için bazı ülkelerin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini ifade etmişti.

Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin bu girişime destek vermesini beklediğini dile getirirken, ABD’nin de İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceğini ve boğazın yeniden açılması için gerekli adımların atılacağını belirtmişti.

Orta Doğu’da İran ile ABD arasında artan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.