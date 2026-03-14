Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir yemek dağıtım noktasından alınan kavurmada fark edilen şüpheli bir cisim, büyük bir gıda skandalını ortaya çıkardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kavurma numunelerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği bildirildi.

Kavurmadan çıkan çip gerçeği ortaya çıkardı

Olay, bir vatandaşın aldığı kavurmanın içinde sert bir cisim fark etmesi ve durumu yetkililere bildirmesiyle gündeme geldi. Yapılan incelemede söz konusu cismin elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

Laboratuvar analizleri sonucunda çipin, üç yarış birinciliği bulunan “Smart Latch” isimli İngiliz yarış atına ait olduğu tespit edildi. Bu bulgu, kavurmanın içeriğinde at eti kullanıldığı iddialarını doğruladı.

İngiliz basını olayı manşetlere taşıdı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İngiliz basını da konuyu geniş şekilde ele aldı. The Sun gazetesi haberi “Tırıs Rezalet” başlığıyla duyururken, olayın hem Türkiye’de hem de İngiltere’de büyük tepki çektiğini yazdı.

Haberde, söz konusu atın yasa dışı şekilde kesilerek “dana eti” etiketiyle piyasaya sürüldüğü ve daha sonra belediyeye ait bir aşevine kadar ulaştığı öne sürüldü.

Atın eski sahibinden açıklama

“Smart Latch” adlı atın eski sahibi Suat Topcu da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Topcu, atın bacağındaki kırık nedeniyle yarış kariyerinin geçen yıl Ekim ayında sona erdiğini belirtti.

Atın daha sonra binicilik öğrenen çocukların kullanması için bir binicilik kulübüne bağışlandığını ifade eden Topcu, hayvanın teslim edildiği yer yerine ulaşmadığını söyledi. Topcu, atın güvenli bir ortamda yaşamaya devam etmesi için farklı bir çiftliğe gönderildiğini düşündüğünü dile getirdi.

Soruşturma sürüyor

Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, 3-4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurma ürünlerinde hileli et kullanıldığı rapor edildi.

