Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Müzakere yapılacağı yönündeki iddialar güçlenmeye devam ederken, sürecin nereye doğru gideceği ise merak konusu. Savaş süreci, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlarken, İran'ın misilleme saldırılarıyla ise başka bir boyut kazanmıştı. Ülke liderlerinden de peş peşe açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Trump'un gündeminde bu kez de Somali vardı.

Donald Trump: "Dünyanın en kötü ülkesi olabilir!"

Somali hakkında ilginç açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Somali, hilekâr ve iğrenç bir ülke. Somali, dünyanın en kötü ülkesi olabilir. İnsanları düşük IQ sahibi ve aptallar." ifadelerini kullandı.