Karadeniz’de seyir halindeki “ALTURA” isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletmeli ham petrol tankerine yönelik saldırı, Ankara’da alarm yarattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olayın büyük bir endişeyle karşılandığını açıkladı.

Mürettebatın sağlık durumu iyi

Saldırı sonrası gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli kontrollerin sürdüğünü bildirdi.

Teknik inceleme ve müdahale başlatıldı

Olayın ardından ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.

Gemide oluşabilecek hasar ve risklerin belirlenmesi için teknik ekiplerin devreye girdiği, gerekli müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.

“Uluslararası hukuka aykırı” vurgusu

Açıklamada, saldırının Türkiye’nin Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, olayın hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Bölgesel gerilim uyarısı

Dışişleri, Karadeniz’de artan risklere dikkat çekerek çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, olayın daha büyük bir gerilime dönüşmemesi için ilgili taraflarla diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

Türkiye’den “gerekli tedbir” mesajı

Ankara, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ve deniz ticaretinin korunmasına yönelik kararlı bir duruş sergiliyor.

Açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Karadeniz’de güvenlik endişesi artıyor

Yaşanan saldırı, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekiyor.