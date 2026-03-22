ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iç siyasete yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, Demokrat Parti’yi hedef alarak, ABD’nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin artık iç politik aktörler olduğunu savundu.

Trump’tan Demokratlara ağır eleştiri

Donald Trump, yaptığı açıklamada, Demokrat Parti’yi “radikal sol” ve “beceriksiz” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, İran’a yönelik ifadelerinin ardından iç siyasete dikkat çeken Trump, “Artık Amerika’nın en büyük düşmanı Demokrat Parti’dir” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya üzerinden mesaj verdi

Trump’ın açıklamaları, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajında doğrudan Demokrat Parti’yi hedef alan Trump, siyasi rakiplerine yönelik sert söylemlerini sürdürdü.

İç siyasi gerilim yeniden gündemde

Trump’ın bu açıklamaları, ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Özellikle seçim sürecine yaklaşılırken kullanılan sert dil, ülkedeki kutuplaşmanın derinleştiğine işaret ediyor.

Tartışma yaratabilecek ifadeler

Siyasi analistler, Trump’ın açıklamalarının hem iç politikada hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırabileceğine dikkat çekiyor. Demokrat Parti’ye yönelik “en büyük düşman” ifadesi, ABD siyasetinde tartışmaları beraberinde getirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.