Kazakistan’da baharın habercisi Nevruz Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, başkent Astana’da düzenlenen etkinlikler dikkat çekiyor. “Nevruzname” programı kapsamında şehir genelinde yüzlerce etkinlik organize edilerek bayram ruhu sokaklara taşındı.

Astana’da Nevruz için geniş kapsamlı program

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Nevruz Bayramı dolayısıyla bu yıl 200’ün üzerinde etkinlik planlandı. Şehrin farklı noktalarında kurulan kutlama alanları, hem yerel halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Meydanlarda oluşturulan alanlarda geleneksel Kazak çadırları kurulurken, ziyaretçilere kültürel deneyimler sunuluyor. Kurulan stantlarda el emeği ürünler sergilenirken, misafirlere Nevruz’un simgelerinden biri olan özel çorba ikram ediliyor.

Geleneksel kültür ve modern etkinlikler bir arada

Kutlamalar kapsamında konserler, panayırlar ve sahne gösterileri düzenleniyor. Ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerde, halk müziğinden modern performanslara kadar geniş bir yelpazede programlar sunuluyor.

Bunun yanı sıra, ziyaretçilerin aktif katılım sağlayabildiği kültürel atölyeler de ilgi görüyor. Geleneksel sanatların tanıtıldığı bu etkinlikler, özellikle gençlerin dikkatini çekiyor.

Milli sporlar büyük ilgi görüyor

Nevruz etkinliklerinde geleneksel sporlar da ön planda yer alıyor. Güreş, halat çekme ve okçuluk gibi milli oyunlar, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Bu organizasyonlar, hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de bayramın toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

Nevruz, geniş coğrafyada ortak değer

Orta Asya’dan Balkanlar’a, Ortadoğu’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz, doğanın yeniden uyanışını ve baharın gelişini simgeliyor. Türk dünyasının ortak miraslarından biri olarak kabul edilen bayram, Kazakistan’da da her yıl artan bir katılımla kutlanıyor.

Kutlamalar 23 Mart’a kadar sürecek

Astana’daki Nevruzname etkinliklerinin 23 Mart’a kadar devam edeceği belirtilirken, şehir genelinde bayram atmosferinin birkaç gün daha süreceği ifade edildi. Yetkililer, tüm vatandaşları düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.